المحامي جلال الهمامي : رفعنا شكاية ضد توفيق شرف الدين

الاستاذ جلال الهمامي

Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 12:02قراءة: 0 د, 26 ث
      
أفاد الاستاذ جلال الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ل" باب نات " أنه بتاريخ 18 جويلية 2022 رفعوا شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين أجل خرق منطوق الفصلين 2و23من مجلة الإجراءات الجزائية والتي ترتب جريمة الفصل87من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال خصائص النفوذ بدون وجه حق والتعسف في استعمال السلطة لتحقيق غايات ومنافع سواء كانت مادية أو معنوية وذلك على خلفية ممارسة شرف الدين لمهام النيابة العمومية في ملف موكله .


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