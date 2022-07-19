رئيسة الحكومة تستقبل بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 22:40قراءة: 0 د, 30 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء امس الاثنين 18 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، بعثة صندوق النقد الدولي وذلك في ختام زيارتهم الى بلادنا.


ونوهت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء بمستوى المحادثات التي دارت بين بعثة صندوق النقد الدولي وكل الخبراء وممثلي الوزارات الذين قدموا فكرة شاملة عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي انطلقت الحكومة في تنفيذها.

من جهتهم اكد ممثلو صندوق النقد الدولي حصول تقدم جيد في المفاوضات مؤكدين ان المناقشات ستستمر على مدار الأسابيع القادمة.

كما رحب اعضاء وفد صندوق النقد الدولي بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراع للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.

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