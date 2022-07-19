الغنوشي: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب نطقَ ببرائتي في قضية جمعية نماء

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انتهت مساء اليوم الثلاثاء الجلسة التحقيقية التي استمرت لساعات في القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و التي قرر في ختامها قاضي التحقيق بالقطب المذكور الابقاء على الغنوشي في حالة سراح.وقال الغنوشي في تصريح اعلامي أن فريق دفاعه "تمكن من دحض كل الاتهامات بعد اكثر من 10 ساعات من الاستنطاقات" مضيفا ان كل الاتهامات كانت " فارغة وهي محاولات لتجريمه".وتابع الغنوشي قائلا .. ’’قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب نطق ببرائتي في قضية جمعية نماء.’’وعبر الغنوشي عن فخره بالقضاء التونسي ووثوقه من براءته, متهما جهات سياسية بفبركة جرائم ضد الحركة وفق تقديره.وقال ايضا "هذه القضية لها علاقة بالاستفتاء المقبل على الدستور يوم 25 جويلية المقبل وانه "كلما كانت هناك انتخابات حاولوا اقصائنا باحكام (قضائية) فاسدة" مشددا على ان الحل لتونس يكمن في "المضي قدما نحو الديمقراطية والحوار الوطني".