رئيس الجمهورية يدعو الى مراجعة القرار المتعلق بشروط القبول بالاعداديات النموذجية


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 19:24قراءة: 0 د, 37 ث
      
أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء ضرورة مراجعة القرار المتعلق بتنقيح شروط القبول بالاعداديات النموذجية، داعيا الى تعديل هذا النص حتى لا يتعرض اي تلميذ للظلم، وفق تعبيره.


وقال سعيد خلال لقائه بوزير التربية فتحي السلاوتي انه "لا يمكن اعتماد طاقة الاستيعاب بالاعداديات النموذجية كمقياس للقبول بل فيها خرق جوهري لمبدأ المساواة".
وأضاف انه بالامكان ايجاد طاقة الاستيعاب اللازمة بالمؤسسات النموذجية ولدينا الامكانيات لذلك، مقترحا وتصور جملة من الحلول لذلك.
واشار الى انه من غير الممكن مواصلة اعتماد هذا النص الصادر في أفريل 2021



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ويسمح الفصل الجديد 16 من هذا القرار بإمكانية قبول المرشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين الأول إلى حد استنفاد طاقة الاستيعاب على ألا يقل المعدل المطلوب عن 14 من 20.



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