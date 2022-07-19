سعيّد في لقاء بودن: جهات تحاول يائسة إفشال الموعد التاريخي الهام


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 19:22قراءة: 0 د, 32 ث
      
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 بقصر قرطاج، ب نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول هذا اللقاء عمل الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء حتى يصدع الشعب بكلمته الفصل.

وركز رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة التزام الجميع بالقانون منبّها إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي الهام بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أن القانون سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة كانت المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية.


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