موسي لسعيد" سنواصل مواجهتك ولن نعترف بدستورك"

أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء إن الحزب سيواصل مواجهة مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومواجهة مشروعه الذي ينسف بمكاسب دولة الاستقلال، وفق تعبيرها.وتابعت "سنواجه ميليشياتك وتحيّلك على التونسيين ولن نعترف بجمهوريتك ودستورك"وأضافت موسي خلال تواجدها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أن "الاستفتاء هو التفاف على مطالب التونسيين، لصالح المشروع الشخصي لسعيد"