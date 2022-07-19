انس الحمايدي: التدخل في القضاء أصبح مباحا وبشكل متعمد


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 14:27قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بنادي القضاة بسكرة أن التدخل في القضاء من خلال مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء أصبح مباحا و بشكل متعمد وذلك بهدف وضع اليد بالكامل على السلطة القضائية ،وان هناك ضرب في العمق لمبادئ وحدة السلطة القضائية وانه لا وجود لأي هيكل يجمع بين الهياكل الثلاثة في مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.


واكد الحمادي أن هناك تدجين وإخضاع وسيطرة للقضاء واستعماله لتصفية خصومات سياسية ،مؤكدا أن جمعية القضاة لن تصمت وان القضاء سيكون بعيدا...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250019



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 19 جويلية 2022 | 20 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:38 16:16 12:33 05:15 03:29
Babnet
37°
Babnet37°Babnet% 20:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2638°-2637°-2636°-2736°-27
  • Avoirs en devises
    23933,3

  • (18 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21166 DT        1$ =3,19113 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 juil)   959,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   