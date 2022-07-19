انس الحمايدي: التدخل في القضاء أصبح مباحا وبشكل متعمد

أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بنادي القضاة بسكرة أن التدخل في القضاء من خلال مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء أصبح مباحا و بشكل متعمد وذلك بهدف وضع اليد بالكامل على السلطة القضائية ،وان هناك ضرب في العمق لمبادئ وحدة السلطة القضائية وانه لا وجود لأي هيكل يجمع بين الهياكل الثلاثة في مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.واكد الحمادي أن هناك تدجين وإخضاع وسيطرة للقضاء واستعماله لتصفية خصومات سياسية ،مؤكدا أن جمعية القضاة لن تصمت وان القضاء سيكون بعيدا...