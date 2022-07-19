مدنين: إيقاف شاب بعد اعتدائه بالعنف الشديد على شقيقته

أكّدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيقاف المعتدي على شقيقته بالعنف الشديد بعد تقديم شكاية ضدّه لدى الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمدنين.وتداول مستخدمو موالقع التواصل الاجتماعي في تونس صورة لفتاة تحمل أثار عنف شديد على وجهها بعد اعتداء شقيقها عليها. ونسبت للفتاة تصريحات أكّدت فيها تعرّضها للعنف الشديد على يد شقيقها في مناسبات عديدة دون أن تتدخل عائلتها لدفع أذاه عنها، وفق روايتها.وبادرت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالتنسيق مع الأخصائية النفسانية بالجهة قصد تأمين الإحاطة النفسية لفائدة الضحية ومرافقتها لتجاوز الصعوبات على إثر الصدمة.