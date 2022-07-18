التطورات السياسية والاقتصادية محور لقاء عبد الكافي بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس

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التقت القائمة بالأعمال ناتاشا فرانشيسكي برئيس حزب آفاق تونس الفاضل عبد الكافي لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة في تونس.ووفق بيان للحزب, شددت القائمة بالأعمال خلال الاجتماع على أهمية تنوع الأصوات التونسية في دفع العملية الديمقراطية في تونس.يذكر أن حزب آفاق تونس دعا أنصاره إلى التصويت ب"لا" على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.ودعا الحزب آفاق إلى المشاركة في استفتاء 25 جويلية 2022 والتصويت ب"لا" على "منظومة قيس سعيد"