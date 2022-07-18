ديلو للعشي: " حرّكك جواز نجل وزير الداخلية ولم يحرّكك منع عشرات التّونسيّين من السّفر دون موجب قانوني"


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 18:42قراءة: 1 د, 21 ث
      
علق المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على ملف جواز السفر لنجل وزير الداخلية.


وقال ديلو " لم أكن لأتدخّل في هذا الموضوع لولا أن أقحمني فيه السّيّد حاتم العشّي ( الوزير السّابق لأملاك الدّولة ) في سياق تهجّم فيه على من تناولوه متّهما إيّاهم بالتّوظيف السّياسي ، وطالبا منّي أداء شهادة ..!!!

ووجه ديلو كلامه للوزير السابق حاتم العشي " ما يهمّني هو ازدواج المعايير لدى من يرون الظّلم في اتّهام متسرّع لشابّ ينشر متفاخرا صورة جوازه الدّيبلوماسي ولا يحرّكهم منع والد هذا الشّابّ لعشرات التّونسيّين من السّفر دون موجب قانوني .. سوى معارضتهم لمن عيّنه وزيرا ..!


وكتب ديلو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
..


" حول جواز سفر ابن السّيّد وزير الدّاخليّة..!
لم أكن لأتدخّل في هذا الموضوع لولا أن أقحمني فيه السّيّد حاتم العشّي ( الوزير السّابق لأملاك الدّولة ) في سياق تهجّم فيه على من تناولوه متّهما إيّاهم بالتّوظيف السّياسي ، وطالبا منّي أداء شهادة ..!!!
أيّ شهادة سي حاتم ..!؟؟
ليس من دوري الرّدّ على من اتّهموا هذا الشّاب بالحصول على ما ليس له - في نظرهم - فيه حقّ .. فذاك دور الجهات الرّسميّة ولك أن تتطوّع للقيام به إن رأيت فيه أداء لواجب..
الموقف ليس موقف أداء لشهادة بل يكفي فيه توضيح رسميّ ..
ما يهمّني في كلّ هذا .. بعد انجلاء غبار الإتّهام والرّدّ عليه .. هو ازدواج المعايير لدى من يرون الظّلم في اتّهام متسرّع لشابّ ينشر متفاخرا صورة جوازه الدّيبلوماسي ولا يحرّكهم منع والد هذا الشّابّ لعشرات التّونسيّين من السّفر دون موجب قانوني .. سوى معارضتهم لمن عيّنه وزيرا ..!"




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