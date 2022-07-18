Ooredoo الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، تطلق احتفالاتها


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 18:32قراءة: 0 د, 39 ث
      
بلاغ صحفي - تقدم Ooredoo، الراعي الرسمي لأكبر حدث رياضي في العالم "كأس العالم FIFA قطر 2022"، لمشتركيها فرصة عيش تجارب غير مسبوقة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.


وباعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال الدعم الرياضي، تواصل Ooredoo مفاجأة حرفائها خلال تقديم باقات كاملة لكأس العالم في الدوحة، وهدايا يومية والعديد من المفاجآت عبر جميع وسائل اتصالها.

وبهذه المناسبة، صرح منصور راشد الخاطر، المدير التنفيذي لOoredoo تونس: "كوننا الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في تونس، فإننا ملتزمون بتمكين مشتركينا من عيش احتفالات الدورة ال22 لكأس العالم. وتشمل برامجنا فرصا وأنشطة ممتعة لحرفائنا وشركائنا وموظفينا خلال هذا الموسم الكروي".


لمعرفة المزيد من التفاصيل، قوموا بزيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الإجتماعي ومتاجرنا في كامل تراب الجمهورية لاكتشاف مفاجآتنا ولا تفوتوا الفرصة لتكونوا أحد هؤلاء الفائزين المحظوظين!
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تابعونا دائما، العديد من المفاجآت في انتظاركم مع Ooredoo!



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