رئيس الجمهورية: 'المياه المعلبة متوفرة أما في شبكات التوزيع فتنقطع بصفة مثيرة تدعو إلى التساؤل'


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 17:02قراءة: 0 د, 59 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 18 جويلية 2022 بقصر قرطاج، محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري.
وأثار رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، جملة من المواضيع من بينها، على وجه الخصوص، الانقطاع المستمر لمياه الشرب في عدة مناطق.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, شدّد رئيس الدولة على ضرورة اختيار التوقيت الأفضل للقيام بأشغال تقتضي قطع الماء لمدة محدودة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يتم قطع الماء، على سبيل المثال، يوم عيد الإضحى بحجة القيام بأشغال تمت برمجتها في وقت سابق ولا تدخل في إطار الأعمال المستعجلة نتيجة عطب طارئ.

وتطرق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى مسألة جودة المياه التي تختلف بين منطقة وأخرى، ملاحظا أن المياه المعلبة متوفرة أما المياه في شبكات التوزيع فتنقطع بصفة مثيرة تدعو إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية لذلك.

واطّلع رئيس الجمهورية، كذلك، على إعادة العمل بمنظومة الجمعيات المائية حتى يتوفر الماء الصالح للشراب لكل المواطنين في كافة مناطق الجمهورية.
وفي إطار آخر، أكّد رئيس الدولة على ضرورة التدخل العاجل في واحات النخيل وخاصة بولاية قبلي حيث ينتشر ما يسمى بــ"عنكبوت الغبار" الذي يهدد لا التمور فقط بل النخلة ذاتها، ودعا إلى محاصرة أماكن انتشار هذه الظاهرة وتوفير الأدوية اللازمة للقضاء عليها.
..





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249957



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 18 جويلية 2022 | 19 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:27
Babnet
34°
Babnet36°Babnet% 38:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2538°-2638°-2637°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    23930,8

  • (15 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21031 DT        1$ =3,18744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juil)   1153,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   