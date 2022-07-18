رئيس الجمهورية: 'المياه المعلبة متوفرة أما في شبكات التوزيع فتنقطع بصفة مثيرة تدعو إلى التساؤل'

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 18 جويلية 2022 بقصر قرطاج، محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري.وأثار رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، جملة من المواضيع من بينها، على وجه الخصوص، الانقطاع المستمر لمياه الشرب في عدة مناطق.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, شدّد رئيس الدولة على ضرورة اختيار التوقيت الأفضل للقيام بأشغال تقتضي قطع الماء لمدة محدودة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يتم قطع الماء، على سبيل المثال، يوم عيد الإضحى بحجة القيام بأشغال تمت برمجتها في وقت سابق ولا تدخل في إطار الأعمال المستعجلة نتيجة عطب طارئ.وتطرق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى مسألة جودة المياه التي تختلف بين منطقة وأخرى، ملاحظا أن المياه المعلبة متوفرة أما المياه في شبكات التوزيع فتنقطع بصفة مثيرة تدعو إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية لذلك.واطّلع رئيس الجمهورية، كذلك، على إعادة العمل بمنظومة الجمعيات المائية حتى يتوفر الماء الصالح للشراب لكل المواطنين في كافة مناطق الجمهورية.وفي إطار آخر، أكّد رئيس الدولة على ضرورة التدخل العاجل في واحات النخيل وخاصة بولاية قبلي حيث ينتشر ما يسمى بــ"عنكبوت الغبار" الذي يهدد لا التمور فقط بل النخلة ذاتها، ودعا إلى محاصرة أماكن انتشار هذه الظاهرة وتوفير الأدوية اللازمة للقضاء عليها.