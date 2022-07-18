سعيّد يطلب قائمة مُحينة للمتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 18 جويلية 2022، تعليماته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لمده بقائمة محينة في كل الأشخاص المتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية، وذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ مقتضب على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.



