سعيّد يطلب قائمة مُحينة للمتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 16:37قراءة: 0 د, 12 ث
      
أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 18 جويلية 2022، تعليماته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لمده بقائمة محينة في كل الأشخاص المتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية، وذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ مقتضب على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249950

Fathi  (Austria)  |Lundi 18 Juillet 2022 à 17h 01m |           
C ést trop tard.....tu fais semblant de ne pas etre au courant...a l nstar de l ffaire de l énveloppe empoisonnee....c ést ridicule que les instances concernees par cette affaire de passeport se taisent ....dommage que l état s ést effrite ......alors des bandits herants sement la zizanie dans un pays sans boussole ou tous les responsables incompetents applaudissent l ssue de faillite....comme le sri lanka....mais nous comme etant une wilaya de
l lgerie on n rien a craindre......silence on tourne ......



En continu...

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