العجبوني " حاتم العشي محترف قفز بالزانة من سليم الرياحي الى الشاهد الى قيس سعيد"

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قال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الوزير السابق حاتم العشي محترف قفز بالزانة من سليم الرياحي الى يوسف الشاهد الى الرئيس قيس سعيد." القفز بالزّانة...من سليم الرياحي المناضل الكبير و النظيف العفيف، إلى يوسف الشاهد زعيم الحرب على الفساد إلى قيس سعيد امبراطور الجمهورية الجديدة!المهم ان يكون في ركاب السلطة!منذ قليل أستمعت إليه مع مريم بلقاضي على شمس ف.م، و بعد أن قام بتبرير منح جواز السفر الديبلوماسي لابن الوزير، قال لنا أنه سيصوّت ب"نعم" لأن دستور قيس سعيد :1. حافظ على الهويّة (على أساس أنّ دستور 2014 كان ضد الهويّة)2. حافظ على الحقوق و الحريّات (على أساس أنّ دستور 2014 كان قمعيّا و ضد الحريّات)3. ارسى نظام رئاسي بش يتحكّم بصفة ديمقراطية على الوضع (سطرين تحت "بصفة ديمقراطية" / كان قاضي و المفروض يعرف ما معنى فصل السلط و توازنها)و في سؤال لمريم بلقاضي حول غياب كلي لإمكانية مسائلة و محاسبة الرئيس، أجابها حرفيا : "المسائلة موجودة بشكل أو بٱخر" (نعم، إجابة في المهموتة من قاضي سابق و رجل قانون)!فبحيث، إلاّ الإنتهازية أعيت من يداويها.....و سيصبح حاتم العشي احد رجالات الجمهورية الجديدة نتيجة كفاءته في التطبيل و القفز بالزّانة."