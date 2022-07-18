عصام الشابي " اين دعاة السيادة الوطنية ممن يعتبرون تونس ولاية جزائرية"

" عندما يتأخر اصحاب" السيادة الوطنية" في الرد على من إعتبر ، بقطع النظر عن نواياه، بان تونس هي بمثابة احدى الولايات الجزائرية...

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فاعلم ان السيادة التي يتحدثون عنها إنما هي مادة انتخابية ليس إلا.

فبحيث هناك تجار الدين ..و هناك تجار القضية الفلسطينية و تجار السيادة الوطنية.

و لكل سوق انتخابية بضاعتها."

قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفاسبوك انه مندهش من تصريح احد المحللين الجزائريين على قناة سكاي نيوز.وكان المحلل الجزائري الهواري تيغرسي قال في مقابلة تلفزية مع قناة سكاي نيوز في معرض تعليقه على قرار فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر، إنه يعتبر تونس بمثابة الشقيقة الصغرى لبلاده وهي عبارة عن ''ولاية جزائرية''.واثر التصريح الذي اثار غضب التونسيين تدخلت المقدمة التلفزية لتطلب منه تصويب كلامه لأنه ما يمكن اعتبار أي بلد مستقل وذا سيادة ولاية لبلد مجاور.