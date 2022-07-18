اتهم سعاد عبد الرحيم بارتكاب تجاوزات : فرقة الابحاث الاقتصادية تحدد موعد لسماع كاتب عام النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس كشاكي ..

باب نات -

..





حددت فرقة الأبحاث الإقتصادية للشرطة العدلية بالقرجاني موعد21 جويلية لسماع كاتب عام النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس وذلك للاستماع له كشاكي في القضية التى رفعها ضد رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم .وكان الاستاذ فتحي جرايبي تقدم بشكاية جزائية في حق النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس وبصفتها ايضا رئيسة الجمعية التعاونية لاعوان والعملة القارين لبلدية تونس من أجل ارتكابها لتجاوزات خلال إبرامها لاتفاقية مع إحدى شركات الاتصالات دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها وتمكين 60 شخصا من أعضاء المجلس البلدي من الانتفاع بخدمات الاتفاقية ومن هواتف جوالة بالرغم من كونهم لا يعتبرون من أعوان واطارات بلدية تونس القارين بصفتهم وبالتالي ليس لهم الحق في الانتفاع بخدمات واتفاقيات الجمعية التعاونية للاعوان والعملة القارين وهو أمر مخالف للقانون معتبرين في الشكاية أن ذلك يثقل كاهل ميزانية الجمعية ويحدث خللا في جانب التصرف المالي.وكشف الشاكون أن تلك الخروقات ستؤدي إلى عجز وديون يصعب سدادها خاصة وأنه ثبت في إحدى جلسات مجلس الإدارة للجمعية التعاونية وجود دين فاق المليار والنصف وفق ما ورد في نص الشكاية.