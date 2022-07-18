طارق الشريف حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: "ما عنّاش خيار آخر"


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 09:37قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، طارق الشريف، في تعليقه على اللقاء الذي جمعهم مؤخرا بوفد من صندوق النقد الدولي، إنه ليس اللقاء الأول الذي يجمعهم بممثلين عن الصندوق.


وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم" أنه ليس لديهم "صفة المُفاوض" ولكن تم الاستماع إلى تصوراتهم ومقترحاتهم للخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح الشريف أنه "ما من مخرج آخر سوى التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في اقرب الآجال للحصول على التمويلات الضرورية لتمويل ميزانية الدولة".


وتابع أن "الصندوق لا يجبر أحدا على القيام بإصلاحات ولكنه يضبط خارطة طريق للتأكد من مدى قدرة البلدان الحاصلة على قروض على سدادها".

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