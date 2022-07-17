على اثر زيارة والي صفاقس إلى عقارب.." حراك مانيش مصب " يصدر بيانا..وهذه تفاصيله

باب نات -

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أصدر "حراك مانيش مصب" ، مساء اليوم الأحد، بيانا، ذكر فيه " أنّه على إثر زيارة والي صفاقس، فاخر الفخفاخ،اليوم الأحد 17 جويلية 2022 ، إلى معتمدية عقارب، يهمّه إنارة الرأي العام بما يلي :"1- يرفض حراك مانيش مصب الاستعراض الاتصالي غير المؤثر عبر الزيارة التي قام بها الوالي صبيحة اليوم الأحد17 جويلية على الساعة السادسة صباحا ويرفض كل الاعمال المترتبة عن مقاربته الاتصالية الاجتماعية التي تلعب دورا في الاعداد لربط التنمية بشرط عودة الزبلة الى القنة بشكل او بآخر بواسطة قرار تصدره السلطة الجهوية يحول مقترحات "لجنة جلال بوزيد " إلى قرار نافذ لاحداث منشأة نفايات في عقارب .2- يستطيع الجميع فهم العلاقة بين زيارة الوالي وإدراج القنة ضمن حلول نفايات مدينة صفاقس او اكثر في المخطط الجهوي 2023 - 2025. وهو المخطط الذي سيعرض على مصادقة المجلس الجهوي وقد يكون ذلك غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء 19 جويلية 2022.3- رافق أعضاء من هيئة مهرجان عقارب للفروسية الوالي أثناء زيارته لعقارب وتناقش معهم في مسائل تنموية تتجاوز طبيعة نشاط المهرجان رغم ان المعطيات التي انطلق منها الوالي غير صحيحة( مثلا اقترح احداث دار شباب وهو واقف امام مبنى دار الشباب بعقارب).4-نعتبر السلطة الجهوية المسؤولة الاولى على تردّي الوضع البيئي و الاجتماعي وندعوها إلى الإسراع بحلّ الأزمة بعيدا عن عقارب والكفّ عن توظيف الفعاليات الثقافية كوسيلة للهروب من المشكل والتوقّف عن لعبة دفع الصراع بين الاهالي و باقي مكونات المجتمع المدني والاختباء وراءها.5-يندد بالخطط الاتصالية التي تحمل في طياتها خديعة لكل الاهالي الهدف منها الحصول على المقبولية الاجتماعية لمشاريع الموت التي تسوق لها لجنة جلال بوزيد و تنسيقية البيئة.6-يطالب الوالي بالاعتذار أولا على وصفه أهالي عقارب الرافضين لانشاء أو احياء مصبات أو مشاريع مفخخة بالقطط السوداء.7-يرفض توظيف مهرجان عقارب للفروسية و تاريخه العريق من اجل تبييض التلوث و استغلال المسؤولين له للحديث عن التنمية بعقارب باعتبارها حق غير قابل للمساومة و لا للتوظيف و ليس منة من أحد.8-يطالب اعضاء جمعية المهرجان "الاحرار منهم"بالاستقالة حفضا للكرامة و لماء الوجه و احتراما لشهداء الحراك البيئي .9-يدعو كل أهالي عقارب إلى اليقظة والتجنّد للدفاع عن ارضهم وإلى التنبّه لما يحاك ضدّ جهتهم من مؤامرات خبيثة ".هذا وللإشارة فقد أدى فاخر الفخفاخ والي صفاقس صباح اليوم الأحد 17 جويلية 2022 زيارة إلى معتمدية عقارب بحضور المعتمد الأول ومعتمد عقارب والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بصفاقس وعدد من أعضاء هيئة مهرجان عقارب للفروسية وقد شملت الزيارة مكان عروض الفروسية "المشاف" والدائرة الصحية بعقارب والملعب البلدي بعقارب والمحمية الطبيعية بالقنة ومحطة التطهير بالقنة ومركز الحرس الوطني الجديد بالمراعنية حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية صفاقس.وائل الرميلي