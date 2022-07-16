مساند للدستور الجديد: سأصوت بنعم على الدستور، اما انا ما نعرفش علاش... وما نحبش ندخل في متاهات !!؟


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 19:23قراءة: 0 د, 26 ث
      
تم اليوم السبت 16 جويلية، استضافة رئيس جمعية تعاون جاليات افريقيا الشمالية يدعى حسين الحسيني الذي أكد انه مساند لرئيس الجمهورية وسيصوت للدستور الجديد بنعم.


وبسؤاله من طرف صحفي اذاعة Express FMعن النقاط الذي جعلته يقرر التصويت بنعم قال حسين الحسيني "انا ما نعرفش!؟" مشيرا الي انه لم يقرا كامل فصول الدستور.
كما سأل الصحفي الضيف عن صلاحيات رئيس الجمهورية وانواع الرقابة على الرئيس أجاب قائلا "ما نعرفش شنوة الرقابة...انا مطّلع على الدستور انا ما نحبش ندخل في متاهات".




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