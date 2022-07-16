لجنة حقوق الانسان بالاتحاد البرلماني الدولي تقبل النظر في شكوى تقدم بها راشد الغنوشي ‎‎


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 18:23قراءة: 0 د, 46 ث
      
قال السبت 16 جويلية مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، ماهر المذيوب، إن لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، وافقت على النظر في شكوى تقدم بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن اللجنة طلبت ايضاحات حول أسباب تجميد حسابه المصرفي و منعه من السفر و دواعي الاستماع له يوم 19 جويلية 2022 في قضية نماء تونس.



يشار الى أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر إذنا قضائيا يوم 1 جويلية الجاري ، يتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة اجراءات قضية مفتوحة لديه

وقد شمل هذا الإجراء 10 أشخاص من بينهم راشد (الغنوشي) الخريجي (رئيس حركة النهضة)، وابنه معاذ وصهره رفيق بوشلاكة ، وحمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق)، وابنتي الجبالي ، إلى جانب أشخاص آخرين.

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