الوافي تعليقا على صورة وزير الرياضة ووالي بن عروس " ينتصر الرياضيون بعد تعب ثم يتصدر السياسيون الصورة"

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علق الاعلامي سمير الوافي على صورة أظهرت تقدم وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووالي بن عروس عز الدين شلبي لعملية تتويج أبطال رياضيين في مشهد مثيل للجدل.وقال الوافي " ينتصر الرياضيون بعد تعب ثم يتصدر السياسيون الصورة".وكتب سمير الوافي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية "ينتصر الرياضيون بعد تعب ويفوز الأبطال بعد مجهود جبار...ثم يتصدر السياسيون والرسميون الصورة ويتقدمون الواجهة...صورة معبرة جدا."