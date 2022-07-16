الوافي تعليقا على صورة وزير الرياضة ووالي بن عروس " ينتصر الرياضيون بعد تعب ثم يتصدر السياسيون الصورة"


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 13:17قراءة: 0 د, 22 ث
      
علق الاعلامي سمير الوافي على صورة أظهرت تقدم وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووالي بن عروس عز الدين شلبي لعملية تتويج أبطال رياضيين في مشهد مثيل للجدل.
وقال الوافي " ينتصر الرياضيون بعد تعب ثم يتصدر السياسيون الصورة".


وكتب سمير الوافي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية "ينتصر الرياضيون بعد تعب ويفوز الأبطال بعد مجهود جبار...ثم يتصدر السياسيون والرسميون الصورة ويتقدمون الواجهة...صورة معبرة جدا."


رابط التدوينة

..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249857



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 16 جويلية 2022 | 17 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:40 16:16 12:32 05:13 03:25
Babnet
34°
Babnet34°Babnet% 24:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2435°-2536°-2538°-2639°-27
  • Avoirs en devises
    23930,8

  • (15 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21031 DT        1$ =3,18744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juil)   1153,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   