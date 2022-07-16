الوضع في تونس و سريلانكا ضمن أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 12:46قراءة: 0 د, 29 ث
      
سيتبادل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم الاثنين القادم، وجهات النظر حول الحرب الروسية على أوكرانيا، بمشاركة عبر دائرة الفيديو لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.




كما سيتطرق مجلس الشؤون الخارجية أيضًا إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدبلوماسية الرقمية، حسبما جاء في مذكرة صدرت في بروكسل.



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وسيناقش الوزراء الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والاجتماع الوزاري المقبل بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلا عن الوضع في سريلانكا وتونس.

ومن المقرر أن يقر الوزراء أولويات الاتحاد الأوروبي في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمساعدات التنموية للاتحاد الأوروبي لعام 2022.

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