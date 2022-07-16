بسيس لأنس جابر " انتي رياضية وإنجازك أقوى مليون مرة من اي انجاز في السياسة"


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 12:05قراءة: 0 د, 46 ث
      
ثمن الاعلامي برهان بسيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك موقف لاعبة التنس أنس جابر من توضيح القصد بقول نعم وأنها لا تقصد التصويت على الاستفتاء بل كانت تقصد مقولة yes we can.
وقال بسيس موجها كلامه لأنس جابر "انتي رياضية وإنجازك أقوى مليون مرة من اي انجاز في السياسة".


وكتب بسيس في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية "يعطيك الصحة انس جابر على التوضيح كي قلت انو النعم الي تقصدها لا علاقة لها بحملة الاستفتاء....
انتي رياضية وإنجازك أقوى مليون مرة من اي انجاز في السياسة... انتي كسبت قلوب أغلبية التوانسة رغم اختلافهم وتباين اراءهم ومواقعهم ما فماش علاش تحط روحك في المربعات الضيقة الي التوانسة اليوم مقسمين حولها...

لاك مطالبة تقول نعم لاك مطالبة تقول لا.......مطالبة وهذا الي عملتو انك تبقى نقطة ضوء لأمل ممكن... للجميع.... فخر للتوانسة لكل... لكل دون استثناء..."

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رابط التدوينة





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