نبيل حجي للتونسيين " يوم الاستفتاء هزّوا أولادكم للبحر او نم ولا تقل نعم"


Publié le Samedi 16 Juillet 2022 - 07:09قراءة: 0 د, 45 ث
      
قال القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" ان على التونسيين تجاهل الاستفتاء على دستور الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية.
وأضاف حجي " يوم الاستفتاء المسخرة هزوا ولادكم للبحر يتفرهدوا او نم ولا تقل نعم".

وتابع نبيل حجي " على التونسي أن لا يصغي لخطاب الرئيس".

ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.


وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور بالداخل في 3 جويلية الجاري وتستمر إلى الـ23 من الشهر نفسه، فيما انطلقت خارج البلاد في الأول من جويلية الحالي لتنتهي في الـ22 من الشهر ذاته.
..



ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 جويلية 2021، وتضمنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249839



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 16 جويلية 2022 | 17 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:40 16:16 12:32 05:13 03:25
Babnet
26°
Babnet34°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2535°-2535°-2637°-2637°-27
  • Avoirs en devises
    23930,8

  • (15 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21031 DT        1$ =3,18744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juil)   1153,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   