بن عروس: محاصرة 5 عناصر اجرامية مفتش عنهم في قضايا تكوين وفاق اجرامي ومحاولة القتل


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 10:36قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن أعوان الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل من إيقاف 5 عناصر إجرامية خطيرة الاول أصيل الحنشة صفاقس محل منشوري تفتيش من أجل الأضرار بملك الغير و الإعتداء على الأخلاق الحميدة.


والثاني من مواليد 1986 مفتش عنه من أجل إختفاء شخص ،اما العنصر الاجرامي الثالث فهو من مواليد 2005 قاطن الجبل الأحمر تونس محل تفتيش في قضايا اعتداء بالعنف الشديد.

وكشفت التحريات أن المتهم الرابع من مواليد1982قاطن حي سلتان فندق الجديد قرمبالية محل تفتيش من أجل ترويج المخدرات ومحاولة القتل ،اما العنصر الخامس فهو من مواليد 1980 قاطن العين صفاقس مفتش عنه من أجل تكوين وفاق و الأضرار بملك الغير.


وقد تم الاحتفاظ بهم و تحرير محضر بحث في الغرض.
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