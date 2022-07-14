سليم شيبوب يغادر السجن

اكد الأستاذ حاتم بالاحمر محامي رجل الأعمال سليم شيبوب لباب نات أن موكله يغادر السجن اليوم بعد أن تمكن من دفع مبلغ الضمان المالي وقدره 5 مليون دينار وتأمينه بخزينة الدولة.وللتذكير فإن رجل الأعمال سليم شيبوب أوقف فيما عرف بقضية مارينا قمرت وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن منذ 2020 وقد حوكم من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة ب6 سنوات سجنا فاستأنف محاميه الحكم وطلب الافراج عنه فاستجابت له المحكمة مقابل توفير مبلغ الضمان المذكور .