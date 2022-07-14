هيكل المكي يحذّر الشعب التونسي: احذروا من العودة لراشد الغنوشي ودولة الاخوان وصوّتوا بنعم للدستور الجديد


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 12:53قراءة: 0 د, 26 ث
      
جدّد الخميس 14 جويلية، القيادي بحركة الشعب هيكل المكي التعبير عن مساندته لرئيس الجمهورية قيس سعيد وللدستور الجديد داعيا الشعب التونسي الي المشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور الجديد


وقال المكي في تصريح لاذاعة اكسبرس اف أم ان الدستور الجديد ركّز الحريات بشكل غير مسبوق وسينقل تونس الي مصاف الدول الكبري خاصة في علاقة بتجريم التهرب الضريبي...

وخاطب المكي الشعب التونسي قائلا "احذروا من العودة لراشد الغنوشي ودولة الاخوان" مجددا الدعوة بالتصويت بنعم للدستور.



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الفيديو: الدقيقية 24:15



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 249748

Hassen  (Tunisia)  |Jeudi 14 Juillet 2022 à 13h 45m |           
Il faut lire "raisonnement" au lieu de résonnement"

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 14 Juillet 2022 à 13h 22m |           
هذه فزاعتهم
ولاؤهم لبشارالأسد الذي قتّل وهجّر شعبه وباع أرضه

Hassen  (Tunisia)  |Jeudi 14 Juillet 2022 à 13h 17m |           
Leur fond de commerce : Ghanouchi et les frères musulman
changer vos alibis et votre résonnement pour que peut être, les gens puissent vous croire

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 14 Juillet 2022 à 13h 02m |           
من انت حتى تطلب من الشعب مالايريد؟



En continu...

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