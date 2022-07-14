هيكل المكي يحذّر الشعب التونسي: احذروا من العودة لراشد الغنوشي ودولة الاخوان وصوّتوا بنعم للدستور الجديد

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جدّد الخميس 14 جويلية، القيادي بحركة الشعب هيكل المكي التعبير عن مساندته لرئيس الجمهورية قيس سعيد وللدستور الجديد داعيا الشعب التونسي الي المشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور الجديدوقال المكي في تصريح لاذاعة اكسبرس اف أم ان الدستور الجديد ركّز الحريات بشكل غير مسبوق وسينقل تونس الي مصاف الدول الكبري خاصة في علاقة بتجريم التهرب الضريبي...وخاطب المكي الشعب التونسي قائلا "احذروا من العودة لراشد الغنوشي ودولة الاخوان" مجددا الدعوة بالتصويت بنعم للدستور.الفيديو: الدقيقية 24:15