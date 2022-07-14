تأجيل حفل تكريم أنس جابر الى الغد الجمعة


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 10:43قراءة: 0 د, 11 ث
      
نظراً لالتزامات البطلة انس جابر، تعلم اتصالات توس، الراعية الرسمية للبطلة ، ان موعد تكريمها المبرمج لليوم الخميس أمام المسرح تأجل ليوم الغد الجمعة 15 جويلية على الساعة العاشرة و النصف صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة .

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