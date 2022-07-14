الجبالي يجري عملية ناجحة على القلب


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 10:39قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشف المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي أجرى عملية جراحية ناجحة على القلب.
وكتب ديلو في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية "توضيح :

أجرى رئيس الحكومة الأسبق السّيّد حمّادي الجبالي صباح اليوم عمليّة جراحيّة ناجحة على القلب ، وهو بصدد التّعافي التّدريجي في ظروف عاديّة ..

تدوينة سمير ديلة



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