الجبالي يجري عملية ناجحة على القلب

كشف المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي أجرى عملية جراحية ناجحة على القلب.وكتب ديلو في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية "توضيح :أجرى رئيس الحكومة الأسبق السّيّد حمّادي الجبالي صباح اليوم عمليّة جراحيّة ناجحة على القلب ، وهو بصدد التّعافي التّدريجي في ظروف عاديّة ..