المحرس: مواطنون من داخل وخارج أرض الوطن يتبرّعون لتهيئة قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 07:08قراءة: 0 د, 22 ث
      
بادر عدد من المواطنين من المحرس ومن خارج أرض الوطن تحديدا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أصيلي الجهة، بالتبرع قصد تهيئة وصيانة المقر الجديد لقسم الجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي بالمحرس.


وإستحسن متساكني الجهة هذه المبادرة الإنسانية النبيلة من قبل المتبرعين والتي من شأنها تقريب هذه الخدمة الصحية من المرضى وتضع حدا للمعاناة التي يعيشونها عند التنقل للعلاج في مستشفيات اخري.

هذا وسيتم الإعلان قريبا عن افتتاح القسم المذكور.




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