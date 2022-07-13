5 سنوات سجنا ل" لولو العبيطة "الذي كان يقوم بأعمال الشغب والعنف بالملاعب الرياضية والاعتداء على الأمنيين


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 22:20قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت المحكمة الابتدائية ببن عروس امس حكما بالسجن لمدة 5 سنوات سجنا في حق المكنى ب"لولو العبيطة" الذي تخصص أحداث الشغب والعنف بالملاعب الرياضة وخاصة بملعب حمادي العقربي برادس .


وللإشارة فإن المتهم تمكن من الفرار من المحكمة بتاريخ 27 جوان 2022 ثم سلم نفسه لأعوان مركز الأمن الوطني بمحكمة بن عروس عبر وساطة من جهة حقوقية اين تم عرضه على القضاء مجددا والحكم عليه مثلما أشرنا ب5 سنوات سجنا.


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