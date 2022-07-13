رئيس حزب الشعب يريد: قيس سعيد حتى كي ولّى رئيس يهز عليا التيليفون وانا في القهوة نوريهم الي الرئيس يكلمنى ونحن نسانده وسنصوت بنعم على الدستور


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 12:29قراءة: 0 د, 30 ث
      
اكد الثلاثاء 12 جويلية، رئيس حزب الشعب يريد عبد المجيد اولاد علي، انه صديق لرئيس الجمهوية قيس سعيد وأنه كان يجالسه في المقهى عندما كان يدرس في الجامعة مضيفا بأنه اشتغل معه خلال الحملة الانتخابية وذهب الي بيته.
وأضاف المتحدث قائلا بأن قيس سعيد "حتى وقت أصبح رئيسا يهز عليا التيليفون وحتى كيما يهزش عليا يرجع يتصل بيا وانا في القهوة نوريهم الي الرئيس يكلمني".


وأكد عبد المجيد اولاد علي انه يساند رئيس الجمهورية ويساند "دستور الجمهورية الجديدة" مشددا على ان حزبه سيصوت بنعم على الدستور الذي يمنع السياحة الحزبية حسب تصريحه.




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