اتحاد الشغل: خبر قيام الامين العام بزيارة ثانية الى الجزائر عار من الصحة ونوايا مسيئة وراء نشره

نفى الاتحاد العام التونسي للغشل في بيان ما نشرته أحد المواقع الالكترونية حول ''زيارة ثانية يقوم بها الأمين العام للمنظمة إلى الجزائر يوم 16 جويلية 2022''.
واعلن الاتحاد ان الخبر زُوّق بما يشير إلى معلومات رسمية مع دسّ عبارات مغرضة من قبيل "ايام قبل الاستفتاء" وغيرها ..
وشدد على أنّ هذا الخبر عار من الصحّة معبرا عن استغرابه من وروده في هذا الظرف بالذّات وبتلك الصيغ المغرضة.
وقد تم التأكيد على ان نشاط قيادة الاتحاد معلن ويبرمج وفق أجندات الاتحاد وعلاقاته النقابية عبر العالم وليس من أساليب الاتحاد التسريب أو التخفّي.
ودعت المنظمة الشغيلة القائمين على الإعلام إلى التحرّي والاتصال بالجهات الرسمية في الاتحاد العام التونسي للشّغل والكفّ عن نشر الأخبار الزائفة التي تخفي وراءها نوايا مسيئة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.
واعلن الاتحاد ان الخبر زُوّق بما يشير إلى معلومات رسمية مع دسّ عبارات مغرضة من قبيل "ايام قبل الاستفتاء" وغيرها ..
وشدد على أنّ هذا الخبر عار من الصحّة معبرا عن استغرابه من وروده في هذا الظرف بالذّات وبتلك الصيغ المغرضة.
وقد تم التأكيد على ان نشاط قيادة الاتحاد معلن ويبرمج وفق أجندات الاتحاد وعلاقاته النقابية عبر العالم وليس من أساليب الاتحاد التسريب أو التخفّي.
ودعت المنظمة الشغيلة القائمين على الإعلام إلى التحرّي والاتصال بالجهات الرسمية في الاتحاد العام التونسي للشّغل والكفّ عن نشر الأخبار الزائفة التي تخفي وراءها نوايا مسيئة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.
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