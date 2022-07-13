إنهاء تكليف مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 08:26قراءة: 0 د, 9 ث
      
أنهى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تكليف الهادي العقربي الجوادي بمهام مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 585 مؤرخ في 4 جويلية 2022 وصدر اليوم الثلاثاء في الرائد الرسمي.

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