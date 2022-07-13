إنهاء تكليف مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي

أنهى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تكليف الهادي العقربي الجوادي بمهام مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 585 مؤرخ في 4 جويلية 2022 وصدر اليوم الثلاثاء في الرائد الرسمي.



