أنهى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تكليف الهادي العقربي الجوادي بمهام مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 585 مؤرخ في 4 جويلية 2022 وصدر اليوم الثلاثاء في الرائد الرسمي.
إنهاء تكليف مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي
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الأربعاء 13 جويلية 2022 | 14 ذو الحجة 1443
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