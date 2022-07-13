الخارجية: اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة أبناء الجالية التونسية بقطر

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أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم 12جويلية 2022، اجتماعا مع أعضاء سفارة تونس بالدوحة للوقوف على مشاغل أبناء الجالية التونسية بقطر وتسريع المعاملات القنصلية والإدارية لفائدتهم.وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود والرفع من جودة جميع الخدمات المقدمة للجالية بما يسهم في مساعدتها على تذليل مختلف الصعوبات التي تعترضها إضافة إلى تأمين أوفر ظروف النجاح للمشاركة في الاستفتاء وكذلك حسن الاستعداد للاستحقاق الرياضي الدولي الذي ستستضيفه قطر موفى السنة الحالية.- إيفاد فريق عمل مؤقت من الإدارة المركزية لتعزيز الفريق القنصلي بالسفارة والمساعدة في تسريع وإتمام جميع المعاملات القنصلية العالقة لا سيما في ما يتعلق باستخراج وثائق الحالة المدنية أو جوازات السفر. وقد وصل الفريق إلى الدوحة وشرع في القيام بمهامه،- تعزيز فريق العمل الدبلوماسي والقنصلي بالسفارة بأعضاء جدد من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني وذلك في إطار الحركة السنوية وسيصلون الدوحة في غضون اليومين القادمين،- إدراج سفارتنا بالدوحة ضمن منظومة استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد،- تحيين منظمة الجالية التونسية بقطر،- إعادة تطبيقة "مدنية"،-الشروع في رقمنة الملفات القنصلية.وشدد الوزير على ضرورة موافاة الإدارة المركزية وإبلاغها في الحين بأية إشكالات عالقة أو طارئة من أجل عدم تعطيل مصالح أبناء الجالية وضمان نجاعة الخدمات المسداة إليهم.