إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس

صدر يوم الثلاثاء بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 617 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يقضي بإنهاء تكليف معز سالم بمهام رئيس مدير عام شركة النقل بتونس.



