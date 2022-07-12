مجلس هيئة الانتخابات يتهم عضو الهيئة سامي بن سلامة بارتكاب 55 خطأ جسيم ويطلب من رئيس الجمهورية اعفاءه

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كشف الثلاثاء 12 جويلية، عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة أن مجلس الهيئة برئاسة فاروق بوعسكر قرر رسميا توجيه طلب لرئيس الجمهورسة قيس سعيد لاعفائه من عضوية الهيئة.وافاد بن سلامة ان المجلس أعد تقريرا في الغرض يتضمن 55 تهمة موجهة اليه تتعلق في مجملها بخرق واجب التحفظ والحياد وكتمان السر المهني.وأشار بأن من اول التهم الموجهة اليه والتي اعتبرها المجلس خطأ جسيما هي مطالبته للهيئات الفرعية عبر تدوينة فايسبوكية بازالة المعلقات واللافتات الغير قانونية قبل اتخاذ قرار في ذلك من طرف المجلس.