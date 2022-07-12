الوضع العام في البلاد والاختراقات الالكترونية الأخيرة لموقع تسجيل الناخبين محور لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهوريةوجدّد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي يوم 25 جويلية الجاري.و تم التعرّض إلى ما تمّ كشفه، خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء، حسب نص البلاغ.وفي هذا الإطار، تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حدّ الآن، عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ، إلى حدّ الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.وكان رئيس الدولة قد اجتمع أمس برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأكّد على ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.