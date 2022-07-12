وزارة أملاك الدولة تدعو شاغلي حي قدماء المحاربين بغار الدماء الى تسوية وضعياتهم العقارية


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 11:50قراءة: 0 د, 49 ث
      
دعت وحدة التصرف حسب الاهداف لانجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص ، الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية شاغلي التجمع السكني المعروف بقدماء المحاربين الكائن بمعتمدية غار الدماء الى العمل على تسوية وضعياتهم العقارية .


جاء ذلك بعــد مصادقة اللجنة الجهوية للتقسيمات خلال جلستها المنعقدة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة بتاريخ 05 جويلية 2022 على ملف التقسيم المتعلق بهذا التجمع .

وحثت الوحدة شاغلي هذا التجمع السكني الذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 المؤرخ في 18 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ و شروط تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، للاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة لتقديم مطالبهم بهدف تسوية وضعيتهم العقارية ،


و يتطلب هذا الاجراء توفير نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (ومن بطاقات تعريف المعنيين بالتسوية /وحجة وفاة/ وتوكيل/.. عند الاقتضاء) ، الوثائق الضرورية المثبتة لانجرار التصرف في العقار(عقد،تنازل،هبة......) ، بالاضافة الى وثيقة تفيد تشييد المحل السكني المذكور قبل سنة 2000.
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