وزارة أملاك الدولة تدعو شاغلي حي قدماء المحاربين بغار الدماء الى تسوية وضعياتهم العقارية

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دعت وحدة التصرف حسب الاهداف لانجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص ، الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية شاغلي التجمع السكني المعروف بقدماء المحاربين الكائن بمعتمدية غار الدماء الى العمل على تسوية وضعياتهم العقارية .جاء ذلك بعــد مصادقة اللجنة الجهوية للتقسيمات خلال جلستها المنعقدة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة بتاريخ 05 جويلية 2022 على ملف التقسيم المتعلق بهذا التجمع .وحثت الوحدة شاغلي هذا التجمع السكني الذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 المؤرخ في 18 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ و شروط تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، للاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة لتقديم مطالبهم بهدف تسوية وضعيتهم العقارية ،و يتطلب هذا الاجراء توفير نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (ومن بطاقات تعريف المعنيين بالتسوية /وحجة وفاة/ وتوكيل/.. عند الاقتضاء) ، الوثائق الضرورية المثبتة لانجرار التصرف في العقار(عقد،تنازل،هبة......) ، بالاضافة الى وثيقة تفيد تشييد المحل السكني المذكور قبل سنة 2000.