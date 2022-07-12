بعد قرار الغاء "الشنقال" للجزائريين... منصر يقول" هل منح الامتيازات يعني خرق القوانين؟؟"

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"علاقاتنا بالأشقاء في الجزائر، مثلما هو الأمر بالنسبة لأشقائنا في ليبيا هي علاقات تاريخ وعلاقات جغرافيا، الأمر الطبيعي أنها تكون ممتازة، أن الحدود تكون مفتوحة، والمبادلات والتنقلات بلا عوائق. لكن حتى دولة ما يفترض تعطي امتيازات بخرق القوانين متاعها وعلى أرضها لحتى شخص، مهما كانت جنسيتو. أصلا، وقت مخالفة أو جريمة تتم على أرض بلد معين، فإن قوانين البلد هذاكة هي الي تطبق عليه. هذا العرف بين الدول ذات السيادة، وهو أمر مقبول ومتعارف عليه.

كونك ترحب بالسياح الجزائريين، وبكلنا نرحبو بيهم لأننا نعتبرو أنفسنا شعب واحد، ما يعنيش أننا نمكنوهم من خرق القوانين، ومنها قوانين الطرقات. هذا ما اسموش ترحيب، هذا اسمو حاجة أخرى مش باهية برشة... وقت تعطيهم امتياز خرق قوانينك، وتجعل من تطبيق القانون مادة للتمييز حسب الجنسية، هذا ليس سلوك دولة تحترم نفسها. تتصور الأشقاء الجزائريين باش يحترموك على قرار كيف هذا؟ ثم إذا مكنا الاشقاء الجزائريين من امتياز عدم تطبيق قوانين الطرقات عليهم، علاش ما نمكنوش الأشقاء الليبيين من نفس الإمتياز؟ ثمة حاجة كان ركبت صعيب باش تتنحى... والحاجة هذي ما نحبش نسميها.إيه، هذيكة هي !"

عبر المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر عن غضبه الشديد من السماح للسياح الجزائريين باختراق القوانين من بينها قوانين الطرقات وذلك بتعلة العلاقات الأخوية في اشارة الى قرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين رفع الشنقال عن السياح الجزائريين.وأضاف منصر " حتى دولة ما يفترض تعطي امتيازات بخرق القوانين متاعها وعلى أرضها لحتى شخص، مهما كانت جنسيتو. أصلا، وقت مخالفة أو جريمة تتم على أرض بلد معين، فإن قوانين البلد هذاكة هي الي تطبق عليه".وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين اعلن الغاء "الشنغال" للجزائريين الموجودين في تونس وذلك لانقاذ الوضع السياحي.وقال وزير الداخلية " من غير المعقول ان يترك السائح الجزائري رفقة عائلته سيارته ليجدها في مستودع البلدية الذي لا يعرف عنه شيئا .وتابع وزير الداخلية " يجب ان يكون السائح الجزائري في وضع مريح للغاية في بلادنا".