مخلوف يتبرأ من بودربالة " لا يمثلي... ولم يعد يحمل صفة عميد للمحامين"

"براءة



بكل احترام لواجب الزمالة فإنني أعلن للرأي العام الوطني أن الأستاذ إبراهيم بودربالة لم يعد يحمل صفة عميد للمحامين ولم يعد يمثلني منذ تاريخ 6 جويلية تاريخ انقضاء 3 سنوات من يوم انتخابه طبق أحكام الفصل 57 من مرسوم المحاماة .. وأن قراره المنفرد بتمديد عهدته لشهرين وخمسة أيام إضافية غير قانوني وغير شرعي ولا أثر له ولا يعدو أن يكون سوى انقلابا داخل المهنة وعربدة وسطو غير مسبوق على أهم مؤسسة في هياكل المحاماة التونسيّة ذات التاريخ الديمقراطي العريق واستقواء على المحاماة بعلاقاته المشبوهة بالانقلاب الفاشي الذي طوّع القوة العامّة للعبث بدولة القانون والمؤسسات ..

وإنني بريء تماما من هنا فصاعدا من أي تصريح أو موقف سخيف أو مخزي يتخذه بصفته السابقة لنصرة الانقلاب الفاشي وكل ممارساته المخزية وعبثه بالدولة وبمؤسساتها الديمقراطية ..

..





وإنني أدعو الأستاذ بودربالة بوصفه محام وعميدا سابقا إلى النأي بنفسه عن مواصلة عرض نفسه في صورة المناصر الأعمى لانقلاب والمزكّي الآلي لكل مهازله والمبرر الأول لكل جرائمه وانتهاكاته ..

ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم

الإمضاء: الأستاذ سيف الدين مخلوف

المحامي لدى التعقيب"

تبرأ رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الاثنين من عميد المحامين ابراهيم بودربالة قائلا انه لا يمثله.وقال مخلوف " أعلن للرأي العام الوطني أن الأستاذ إبراهيم بودربالة لم يعد يحمل صفة عميد للمحامين ولم يعد يمثلني منذ تاريخ 6 جويلية تاريخ انقضاء 3 سنوات من يوم انتخابه طبق أحكام الفصل 57 من مرسوم المحاماة".