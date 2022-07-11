برهان بسيس " مشكلة الحداثيين عندنا انهم لا يعرفون ان شعبنا محافظ حتى لو لعبت الخمر في رؤوسهم"


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 22:46قراءة: 1 د, 8 ث
      
قال الاعلامي برهان بسيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان مشكلة الحداثيين عندنا انهم لا يعرفون ان شعبنا محافظ حتى لو لعبت الخمر في رؤوسهم".
وتابع " مشكلة فريق الحداثيين ما يعرفش شعبو الي عايش معاه الي هو شعب محافظ وهو في ذروة انحرافاتو، يشرب ويزنى ويسرق ويكذب اما ما يلعبش مع دومان الإسلام وتحقيق المقاصد....


وكتب بسيس في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
"فمة جماعة من معارضي قيس سعيد يقولو انو كلما تكلمت النهضة او رئيسها الا واستفاد الرئيس ومشروعو متع الدستور الجديد وهذا فيه جزء كبير من الحقيقة والموضوعية اما على الضفة الأخرى يضحكني الفريق لاخر متع القوى "الحداثية المدنية التقدمية" كي يعمل في الدعاية المضادة لسعيد ولمشروع الدستور الجديد على اساس ينبه في الجماهير العريضة ويقوللهم ردوا بالكم راهو دستور يحب يحقق مقاصد الإسلام ويردنا دولة دينية.....

مشكلة الفريق هذا مازال ما يعرفش شعبو الي عايش معاه الي هو شعب محافظ وهو في ذروة انحرافاتو، يشرب ويزنى ويسرق ويكذب اما ما يلعبش مع دومان الإسلام وتحقيق المقاصد....
كالعادة وبكل سذاجة يقدمون اجل الخدمات لخصمهم وهم يعتقدون انهم يصارعونه.....
..


يروي لي أحد الأصدقاء الجزائريين ان نصف خمارات الجزائر ايام التسعين من القرن الماضي كانت حين يحمى فيها وطيس الخمر في الرؤوس تضج بالأنشودة الحماسية :
يا علي ويا عباس... الجبهة راهي لاباس.....
السياسة درس انتروبولوجي في معرفة الشخصية الأساسية للشعوب قبل أن تكون مناورات ساذجة....
تعرّفوا على شعوبكم يرحمكم الله....."


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