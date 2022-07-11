الدستوري الحر يرسل عدل تنفيذ الى مقر هيئة الانتخابات لإلغاء موعد الاستفتاء

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Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 18:14قراءة: 0 د, 45 ث
      
قال الحزب الدستوري الحر انه قرر ارسال عدل تنفيذ الى مقر هيئة الانتخابات لإلغاء موعد الاستفتاء.


وقال الحزب انه كلف هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم الإربعاء 13 جويلية 2022 لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الإستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية.

وقال ان الامر ياتي على إثر الإعتداء السافر والقمع الوحشي الذي طال مناضلي ومناضلات الحزب ورئيسته أثناء الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 7 جويلية 2022 امام هيئة الانتخابات وتبعا للانتهاك الممنهج لمبدأ علوية القانون من طرف مغتصب السلطة والاحتقار التام لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية


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