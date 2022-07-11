سير المرافق العمومية والاستعدادات للاستفتاء محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

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مثل سير عدد من المرافق العمومية، والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء المقرر اجراؤه يوم 25 جويلية الجاري، أهم محاور اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.وجدّد رئيس الجمهورية، التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف، ولضمان حياد جميع المرافق العمومية، حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.يشار الى أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، سيتم تنظيمه أيم 23 و24 و25 جويلية الجاري بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج، ويوم 25 جويلية داخل البلاد.