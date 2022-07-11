محكمة الاستئناف تحكم بالاعدام و30 سنة سجنا على المتهم بطعن عوني أمن بجربة سنة 2018


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 13:11قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام مع 30 سنة سجنا وخمس سنوات مراقبة إدارية على المتّهم في قضيّة طعن عوني أمن بأحد شواطئ جزيرة جربة سنة 2018، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني.


وتعود أطوار القضيّة إلى 13 جويلية من سنة 2018، حين قام شخص بطعن عوني أمن من فرقة "الخيّالة"، كانا في مهمة مراقبة بأحد شواطئ جزيرة جربة، بواسطة سكّين وتفجير حزام ناسف، قبل إلقاء القبض عليه.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدنين تخلّت آنذاك عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.

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