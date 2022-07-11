جوهر بن مباركز جبهة الخلاص لن تسكت على التلاعب بمستقبل التونسيين عبر كتابة دستور على مقاس شخص واحد

أفاد جوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني ان الجبهة لن تسكت على التلاعب بمستقبل التونسيين عبر كتابة دستور على مقاس شخص واحد.وقال اليوم الاثنين 11 جويلية خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص ان الاستفتاء على الدستور استفتاء مخادعا ويندرج في إطار عملية انقلابية من أجل الاستحواذ على السلطة مؤكدا انه سيتم تطويع العبارات الفضفاضة في مشروع الدستور التي تهدف إلى تقييد وقمع الحريات.وقال جوهر بن مبارك ان الاستفتاء على الدستور هو بيعة للمرشد الذي نصب نفسه مرشدا أعلى لتونس وقائدا واحدا للمؤسسات الدستورية.