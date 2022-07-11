سمير ديلو يؤكد إمكانية إيقاف قيادات سياسية من الصف الأول في الأيام القادمة

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قال سمير ديلو عضو جبهة الخلاص، اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، إنه "قد تم الزج بأسماء كبرى من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في القضايا المتعلقة بكل من جمعية نماء وانستالينغو من أجل اعطائها ثقلا أكبر".وبين ديلو أن "هذه القضايا يُراد توظيفها بخلفية سياسية لاتخاذ قرارات في الأيام القليلة القادمة ضد شخصيات سياسية من الصف الأول".وأشار ديلو خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص الى "وجود ارادة لفرض ايقافات جديدة في الأيام القادمة".وكان رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي كشف اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، تفاصيل لقائه الأخير برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.وقال نجيب الشابي في ندوة صحفية نظمتها جبهة الخلاص الوطني إن راشد الغنوشي نفى بكل وضوح أي علاقة له بجمعية نماء التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية انستالينغو.وأكد الغنوشي للشابي أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق، قائلا 'أنا وُلدت في هذه الأرض وسأموت فيها' وتابع القول 'حسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافي'، وذلك وفق ما صرّح به أحمد نجيب الشابي على لسان الغنوشي.وتحدث الشابي عن أجواء تهدف لحشد الناس بعضهم ضد بعض، مشيرا إلى وجود اذاعات وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تسعى لحشد الناس ضد بعضهم البعض.