راشد الغنوشي لنجيب الشابي: يبدو أنه سيتم إيقافي

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كشف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي اليوم الاثنين 11 جويلية 2022، تفاصيل لقائه الأخير برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.وفق اذاعة شمس قال نجيب الشابي في ندوة صحفية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، إن راشد الغنوشي نفى بكل وضوح أي علاقة له بجمعية نماء التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية انستالينغو.وأكد الغنوشي للشابي أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق، قائلا 'أنا وُلدت في هذه الأرض وسأموت فيها' وتابع القول 'حسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافي'، وذلك وفق ما صرّح به أحمد نجيب الشابي على لسان الغنوشي.وتحدث الشابي عن أجواء تهدف لحشد الناس بعضهم ضد بعض، مشيرا إلى وجود اذاعات وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تسعى لحشد الناس ضد بعضهم البعض.وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته '' متّهما '' في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية ' نماء تونس الخيرية ' وذلك يوم 19 جويلية الجاري.وكان أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، قاموا بإعلام راشد الغنوشي بالإستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد أذنت يوم 5 جويلية 2022 للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.