الاتحاد الشعبي الجمهوري يطعن قضائيا لإبطال رزنامة الإستفتاء

قال عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الشعبي الجمهوري طلال حفظ الله في تصريح لاذاعة موزاييك الإثنين 11 جويلية 2022 إن حزبه يعتبر أن التعديلات التي تم إدراجها على مشروع الدستور فيها مس بمضامين النص الأصلي، مضيفا أن التعديلات بمثابة إعلان عن نص مشروع جديد للدستور.وبين حفظ الله أن التعديلات المدرجة في مشروع الدستور ينجر عنها المساس برزنامة الإستفتاء المعلن عنها بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بروزنامة الإستفتاء.وأفاد طلال حفط الله بأن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قرر تقديم قضية استعجالية لدى القضاء الاداري للطعن في تمرير مشروع الدستور المعدل على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري .وذكّر عضو المكتب السياسي للإتحاد الشعبي الجمهوري بموقف حزبه الرافض لمشروع الدستور في صيغته الأولى وصيغته المعدلة داعيا إلى التصويت ب 'لا' باعتباره دستورا يكرس نظاما ديكتاتوريا يسمح لأي شخص يتقلد منصب الرئاسة بأن يكون فرعونا لديه صلاحيات مطلقة، حسب تعبيره.