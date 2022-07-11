السيجومي محل 13 منشور تفتيش يحول وجهة إمرأة ب"موس بوسعادة" ويغتصبها


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 10:43قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالسبجومي امس من القبض على مجرم خطير محل 13 منشور تفتيش حول وجهة امرأة متزوجة ب"موس بوسعادة" إلى مكان مهجور واغتصبها .


وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر تقدم امرأة متزوجة إلى مركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي مخبرة عن تحويل وجهتها بواسطة "موسى" واغتصابها من قبل مجهول، وعلى الفور تحول الوحدات الأمنية إلى مكان الواقعة وبعد إجراء التحريات الميدانية والفنية اللازمة تم التعريف بالمتهم الذي تبين أنه محل 13 منشور تفتيش ومضمون حكم يقضي بسجنه مدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل السرقة الموصوفة.

فتم نصب كمين محكم له والقى عليه القبض رفقة صديقه الذي كان يتحوز على مادة مخدرة "زطلة" وحجز السلاح الأبيض الذي استعمله في ترهيب ضحيته وتحويل وجهتها والمتمثل في "موس بوسعادة".


باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بالمعتدي من أجل تحويل وجهة إمراة محصنة ومواقعتها غصبا تحت التهديد بواسطة آلة حادة وبمرافقه من أجل مسك مادة مخدرة بنية الترويج والاستهلاك و لا تزال الأبحاث متواصلة معه.
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